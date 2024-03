Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: zerkratztes Auto - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Bisher unbekannte Personen zerkratzten von Montagnachmittag, 04.02.2024, 17:00 Uhr bis Mittwochnachmittag, 06.03.2024, 17:00 Uhr, die komplette Fahrer- und Beifahrerseite des grauen Mercedeseines 41-Jährigen. Das Auto war in der Klosterstraße geparkt. Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer hat in der Klosterstraße Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

