Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen o.E.-Schwandorf/ Lkr. Tuttlingen) 20-Jähriger versucht ein Auto anzuzünden- Kriminalpolizei ermittelt (05.08.2024)

Neuhausen o.E.-Schwandorf (ots)

Am Montag, gegen 20.15 Uhr, ist es auf dem Heiligenbühlweg zu einer versuchten Brandstiftung gekommen. Nach derzeitigen Stand goss ein 20-Jähriger aus Eifersucht Benzin über einen geparkten Hyundai einer 41-Jährigen und versuchte diesen anzuzünden. Durch das schnelle Eingreifen der Frau und ihres ebenfalls 20 Jahre alten Sohnes konnte ein Brand des Autos verhindert werden. Augenscheinlich entstand kein Schaden an dem Hyundai. Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst zu Fuß in Richtung Bürgerhaus und von dort aus mit einem Auto, stellte sich aber etwa drei Stunden nach der Tat beim Polizeirevier Tuttlingen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er die Dienststelle auf freien Fuß wieder verlassen. Die Beamten des Kriminalkommissariats Tuttlingen haben die Ermittlungen wegen einer versuchten Brandstiftung gegen den jungen Mann aufgenommen. Diese dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell