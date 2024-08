Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Ein schwer verletzter Motorradfahrer bei Unfall auf der Nendinger Allee (06.08.2024)

Tuttlingen (ots)

Am Dienstag, gegen 20 Uhr, ist es auf der Nendinger Allee zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer sich schwere Verletzungen zugezogen hat. Ein 21-jähriger Fahrer eines Mercedes fuhr von einem Kundeparkplatz eines Lebensmitteldiscounters auf die Nendinger Allee ein und prallte hier mit einer Suzuki Bandit eines 61-Jährigern zusammen, der auf der Nendinger Allee aus Richtung der Ludwigstaler Straße kommend fuhr. Der Zweiradfahrer stürzte über die Motorhaube des Mercedes hinweg auf die Straße und verletzte sich hierbei schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad, an dem ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe am Mercedes wird von der Polizei auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

