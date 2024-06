BPOLI-OG: Haftbefehl am Bahnhof vollstreckt

Offenburg/Rheinau/Kehl (ots) - Am Samstag (15.7) wurde ein französischer Staatsangehöriger in Offenburg von Beamten der Bundespolizei einer Kontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung seiner Person wurde festgestellt, dass der 51-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde. Er hatte sich in der Vergangenheit aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafbar gemacht. Durch das Begleichen der geforderten Geldstrafe in Höhe von ...

mehr