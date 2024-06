Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme in Kehl

Kehl (ots)

Am Montagmorgen (17.6) wurde am Bahnhofsvorplatz in Kehl ein russischer Staatsangehöriger von Beamten der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Person keine legitimierenden Dokumente, welche für die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland berechtigen, besitzt. Zudem bestand gegen den 36-Jährigen ein Haftbefehl wegen Diebstahls. Da er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, verbüßt er nun seine 5-tägige Haftstrafe im Gefängnis. Ihn erwartet zudem eine Anzeige aufgrund der unerlaubten Einreise und Aufenthalts in Deutschland.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell