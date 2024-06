Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Vollstreckung von mehreren Haftbefehlen

Offenburg/Rheinau/Kehl (ots)

Am Samstag (15.7) wurde ein französischer Staatsangehöriger in Offenburg von Beamten der Bundespolizei einer Kontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung seiner Person wurde festgestellt, dass der 51-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde. Er hatte sich in der Vergangenheit aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafbar gemacht. Durch das Begleichen der geforderten Geldstrafe in Höhe von 4.300 Euro konnte der 51-Jährige eine 86-tägige Haftstrafe abwenden. Weiterhin wurde am Grenzübergang in Rheinau eine 33-Jährige kontrolliert, gegen sie bestand ein Haftbefehl aufgrund des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr. Die französische Staatsangehörige konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und somit einen 18-tägigen Aufenthalt im Gefängnis abwenden. Ebenso wurde am selben Tag bei dem Grenzübergang Europabrücke in Kehl ein 23-jähriger französischer Staatsangehöriger festgestellt, welcher aufgrund eines Haftbefehls wegen Urkundenfälschung gesucht wurde. Der 23-Jährige konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1.300 Euro bezahlen und so eine 45-tägige Haftstrafe abwenden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell