POL-F: 231206 - 2164 Frankfurt-Innenstadt: Festnahme nach Raub

Frankfurt (ots) - (fue) In der im Betreff genannten Meldung wurde nach der vermissten 37-jährigen Jennifer R. aus Thüringen gesucht. Die 37-Jährige meldete sich heute gegen 15.30 Uhr selbstständig und unversehrt bei der Bundespolizei am Frankfurter Hauptbahnhof. Die Vermisstenmeldung wird somit zurückgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Frankfurt am ...

