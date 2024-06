Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Vier Festnahmen an einem Tag

Offenburg/Kehl/Rheinmünster (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben am gestrigen Tag vier gesuchte Straftäter verhaftet. Um die Mittagszeit wurde am Bahnhof in Offenburg ein 29-jähriger französischer Staatsangehöriger polizeilich kontrolliert. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er nach Abschluss der Maßnahmen zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 10 Tagen in das Gefängnis eingeliefert. Kurze Zeit später wurde im Kehler Stadtgebiet ein 52-jähriger rumänischer Staatsangehöriger angetroffen. Gegen den Mann bestand ebenfalls ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung von 15 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe in das Gefängnis eingeliefert. Gestern Abend wurde an der Kehler Europabrücke ein 26-jähriger französischer Staatsangehöriger festgenommen. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Er konnte die fällige Geldstrafe nicht bezahlen und wurde zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen in das Gefängnis eingeliefert. Heute,in den frühen Morgenstunden, wurde bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Tanger ein 43-jähriger marokkanischer Staatsangehöriger vorstellig. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Körperverletzung. Ein Bekannter des Mannes konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 3681 Euro bezahlen.

