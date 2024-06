BPOLI-OG: Pfefferspray versprüht

Neuried/Altenheim (ots) - Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben gestern Nachmittag einen gesuchten Straftäter verhaftet. Bei der Kontrolle eines 47-jährigen rumänischen Staatsangehörigen am Grenzübergang in Neuried/ Altenheim stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Er war wegen sexueller Belästigung zur Festnahme ausgeschrieben. Der Mann gab an die fällige Geldstrafe nicht bezahlen zu können, nach Abschluss der Maßnahmen ...

