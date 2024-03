POL-NI: Griff in das Portemonnaie

Nienburg (ots) - (Oth) Am Montag, den 11.03.2024, entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr Fahrrad. Das schwarze Kalkhoff Agattu 8R HS eines 67-Jährigen stand zum Tatzeitraum verschlossen an einem Fahrradständer. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Nienburg unter 05021/9778-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Alina Othmer Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ...

