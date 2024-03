POL-NI: Stadthagen- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Nienburg (ots) - (Oth) Ein bislang unbekannter Täter entwendete am 14.03.2024, gegen 11:00 Uhr die Geldbörse einer 88-Jährigen. Die Dame war zur Tatzeit in einem Lebensmittelgeschäft in Loccum einkaufen. Die Geldbörse befand sich samt Inhalt in einer Handtasche an ihrem Rollator. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter ...

