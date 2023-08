Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Konz (ots)

Am Mittwoch, den 30.08.2023, am späten Abend, kam es in der Schillerstraße, in Höhe der Einmündung Am Markt zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Nach Angaben von Zeugen sei ein Sattelzug vom ehemaligen Rewe-Markt in Richtung Granastraße gefahren. Auf Grund der dortigen Baustelle habe der Sattelzug wenden müssen. Hierbei habe dieser mehrere Verkehrsschilder Am Markt sowie vor dem Fußgängerüberweg in der Schillerstraße beschädigt, stieß mit dem Heck gegen eine Hauswand und beschädigte diese ebenfalls. Im Anschluss entfernte sich der Sattelzug unerlaubt von der Unfallstelle. Bislang bekannte Zeugen konnten kein Kennzeichen des Sattelzuges angeben.

Weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz in Verbindung zu setzen

