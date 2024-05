Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Mühlhausen (ots)

Am Nachmittag des 18.05.24 parkte ein Kunde des Kauflands in Mühlhausen seinen Pkw Mercedes auf dem dortigen Parkplatz am Papiermühlenweg. Er war ca. eine halbe Stunde einkaufen. Als er gegen 15:20 Uhr aus dem Supermarkt kam, stellte er fest, dass sein Pkw am Heck beschädigt ist. Der Unfallverursacher hatte die Unfallstelle bereits pflichtwidrig verlassen. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Unstrut-Hainich, Tel. 03601-4510 zu melden.

