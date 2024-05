Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle

Eichsfeldkreis (ots)

Am Freitag dem 17.05.2024 gegen 18:15 Uhr befuhr der 24 jährige Fahrer eines PKW VW Golf die Straße Königstal in Hundeshagen. Beim Vorbeifahren an einem geparkrten PKW verlor er di Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf den linken Randstreifen. Der fahrzeugführer versuchte gegen zu lenken, kommt in der weiteren Folge nach rfechts von der Fahrbahn ab, kollidiert mit einer Laterne und kommt letztich in einem Maschendrahtzaun zum Stehen. Dabei wird der PKW erheblich beschädigt.

Am Samstag dem 18.05.2024 gegen 21:50 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW Ford Fiesta die Landstraße von Holungen in Richtung Kirchohmfeld. Dabei stieß er mit einem, über die Fahrbahn wechselndem Reh zusammen. Das Tier wurde bei dem Unfall getötet. Am Fahrzeug entstand erheblicher Schaden. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Am Samstag dem 18.05.2024 gegen 20:30 Uhr befuhr die fahrerin eines PKWSeat die Landstraße 1009, von Berlingerode in Richtung Günterode. Als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn lief versuchte die Fahrerin vergeblich auszuweichen und stieß mit dem Tier zusammen. das Reh flüchtet nach dem Unfall in den angrenzenden Wald. Die fahrerin wird bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. Am Fahrzeug entsteht jedoch Sachschaden.

