PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Mehrere Einbrüche +++ Polizei identifiziert Täterin nach Körperverletzung +++ Ladendieb randaliert und hat Messer sowie Rauschgift dabei +++ Pkw und Sattelzug geraten in Brand +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Mehrere Einbrüche,

Limburg/ Hadamar/ Mengerskirchen-Waldernbach, Samstag, 09.12.2023 bis Donnerstag, 14.12.2023 (wie) Der Kriminalpolizei wurden am Donnerstag drei Einbrüche in Wohnhäuser im Landkreis gemeldet.

In Hadamar hatten Unbekannte in der Straße "An der Kimmelwiese" am frühen Nachmittag die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Beim Durchwühlen der Räumlichkeiten entwendeten die Einbrecher eine Münzsammlung und eine Damenhandtasche.

Gegen 15:00 Uhr fiel dann ein Einbruch in ein Wohnhaus in der Rubrainstraße in Walddernbach auf. Offenbar hatten Einbrecher dort ein Fenster mit roher Gewalt geöffnet und waren so in das Innere des Gebäudes gelangt. Im Haus durchsuchten die Täter alles in den Räumen und entwendeten ein Essbesteck. Zudem betraten die Einbrecher die Garage und stahlen einen Wallbox daraus.

Am späten Nachmittag wurde die Polizei schließlich in die Straße "Am Sportplatz" in Limburg gerufen, da auch dort ein Fenster an einem Einfamilienhaus gewaltsam geöffnet worden war. Die Täter gelangten auch dort in das Innere des Gebäudes und durchwühlten die Räumlichkeiten, entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen aber nichts.

In allen drei Fällen entkamen die Einbrecher unerkannt, die Kriminalpolizei sicherte Spuren an den Tatorten. Schaden und Wert der entwendeten Gegenstände wird auf insgesamt über 5.000 EUR geschätzt. Hinweise zu den Einbrüchen werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.

2. Polizei identifiziert Täterin nach Körperverletzung, Limburg, Bahnhofsplatz, Donnerstag, 14.12.2023, 15:30 Uhr

(wie) Am Donnerstagnachmittag hat in Limburg eine Frau eine Jugendliche durch einen Kopfstoß verletzt, sie konnte später von der Polizei identifiziert werden. Eine 14-Jährige war mit einer Freundin in einem Zug zwischen Frickhofen und Limburg unterwegs. Hierbei soll es bereits zu Problemen mit einer Frau und zwei Männern gekommen sein. Die Dreiergruppe habe die beiden Jugendlichen fortwährend verbal attackiert und beschimpft. Als die Mädchen am Bahnhof Limburg ausstiegen, verließ auch die Gruppe den Zug. Am Bahnsteig sollen die Beschimpfungen weitergegangen sein, bis die Frau der 14-Jährigen eine Kopfnuss verpasst habe. Anschließend sollen sich die Erwachsenen über den Bahnhofsplatz entfernt haben. Bei der Anzeigenaufnahme wurde die Täterin als circa 40 Jahre alt, schlank, circa 170 cm groß, mit blondem schulterlangen Haar und vielen Piercings im Gesicht beschrieben. Bekleidet soll sie mit einer blauen Jeans, einem roten Pullover, einer braunen Jacke und schwarzen Schuhen gewesen sein. Kurz nach der Anzeigenaufnahme erreichte die Polizei eine Mitteilung über eine Schlägerei an einem Schnellrestaurant am Bahnhof. Dort beteiligt war eine 35-Jährige mit zwei männlichen Begleitern, auf welche die Personenbeschreibung genau passte. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. Hinweise erbittet die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

3. Ladendieb randaliert und hat Messer sowie Rauschgift dabei, Limburg-Linter, Mainzer Straße, Donnerstag, 14.12.2023, 18:10 Uhr

(wie) Ein Ladendieb hat am Donnerstagabend in Limburg randaliert und hatte ein Messer sowie Rauschgift einstecken. Der 20-Jährige betrat trotz Hausverbots einen Supermarkt in der Mainzer Straße in Linter und entwendete dort eine Getränkedose. Als Mitarbeiter ihn davon abhalten wollten, den Markt vor dem Eintreffen der Polizei zu verlassen, floh dieser und verlor dabei seine Umhängetasche. Um diese zurückzuholen, kehrte der Dieb zum mittlerweile verschlossenen Supermarkt zurück. Mit Gewalt öffnete er die Schiebetüren, beschädigte diese dabei und randalierte im Vorraum, wobei Verkaufsgegenstände beschädigt wurden. Vor dem Supermarkt konnte der 20-Jährige schließlich von der Polizei festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Ladendiebs entdeckten die Beamten ein Messer und kleinere Mengen verschiedener Betäubungsmittel. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung in der Polizeidienststelle und der Sicherstellung der gefundenen Gegenstände wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Er wird sich nun wegen Diebstahls mit Waffen, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs und des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten müssen.

4. E-Fahrrad aus Garage gestohlen,

Villmar, Milanweg, Mittwoch, 13.12.2023, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 14.12.2023, 14:00 Uhr

(wie) In Villmar ist zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag ein E-Bike aus einer Garage entwendet worden. Unbekannte hatten das Grundstück im Milanweg betreten und sich dort auf die Rückseite der Garage begeben. Dort öffneten sie gewaltsam ein Fenster und stiegen in die Garage ein. Aus dieser wurde dann ein E-Bike der Marke "Cube" im Wert von circa 4.000 EUR entwendet. Anschließend entkamen die Täter mit der Beute unerkannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

5. Pkw und Sattelzug geraten in Brand,

Limburg/ Bad Camberg, Donnerstag, 14.12.2023, 14:00 Uhr und 22:30 Uhr

(wie) Am Donnerstag sind zunächst in Limburg ein Pkw und später in Bad Camberg ein Sattelzug in Flammen aufgegangen. Feuerwehr und Polizei wurde gegen 14:00 Uhr zunächst in die Hintergasse in Limburg-Offheim gerufen, da dort ein Auto unter einem Carport brannte. Die Feuerwehr konnte den Suzuki löschen, dieser und das Carport wurden bei dem Brand jedoch stark beschädigt. Ursächlich könnte hier ein Heizlüfter auf dem Beifahrersitz des Suzuki gewesen sein.

Gegen 22:30 Uhr wurden die Rettungskräfte dann an einen Parkplatz an der Beuerbacher Landstraße (L 3031) gerufen, da dort ein Sattelzug angefangen hatte zu brennen. Ein 65-Jähriger Litauer hatte in der Fahrerkabine geschlafen, als er von seltsamen Geräuschen und Rauch geweckt wurde. Er verließ die Zugmaschine schnell und kurz darauf stand der komplette mit Glas und Porzellan beladene Sattelzug in Brand. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden, die Landstraße musste für knapp fünf Stunden gesperrt werden. Ein vor dem Gespann stehender Sattelauflieger wurde auch beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 350.000 EUR. Für den lediglich leicht bekleideten Lkw-Fahrer wurde über den Bürgermeister von Bad Camberg eine Notunterkunft organisiert. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Bad Camberg und Limburg sowie das THW Limburg, der Rettungsdienst und die Polizei. Wahrscheinliche Brandursache ist ein Defekt an der Standheizung der Zugmaschine.

In beiden Fällen haben sich für die Polizei keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine vorsätzliche Tat ergeben.

6. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

In der kommenden Woche wird es im Landkreis Limburg-Weilburg nur unangekündigte Messstellen geben.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell