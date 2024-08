Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Schlägerei auf der Bahnhofstraße- Polizei sucht Zeugen (06.08.2024)

Tuttlingen (ots)

Mehrere Anrufer haben am Dienstag, gegen 14.30 Uhr, eine Schlägerei auf der Bahnhofstraße bei der Polizei gemeldet. Beim Eintreffen der Streifen hatten sich die beteiligten Personengruppen bereits getrennt, vier Beteiligte konnten aber auf Höhe des Landratsamtes und im Stadtgarten von den Beamten angetroffen und kontrolliert werden. Nach derzeitigen Stand gerieten etwa acht Personen aus noch nicht bekannten Gründen in der Nähe eines Imbisses in Streit, der eskalierte. Hierbei sollen die Männer auch mit Steinen aufeinander eingeschlagen und diese herumgeworfen haben. Ein 16-, ein 25- und ein 35- Jähriger verletzten sich leicht. Eine sofortige medizinische Behandlung war jedoch nicht von Nöten. Das Polizeirevier Tuttlingen hat nun die Ermittlungen wegen der Körperverletzungsdelikte aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07461 941-0 zu melden. Personen, die die Auseinandersetzung gefilmt haben, werden gebeten, die Aufzeichnungen an die E-Mail-Adresse tuttlingen.prev@polizei.bwl.de zu schicken.

