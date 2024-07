Polizei Hagen

POL-HA: Jugendliche rauben Handy eines Hageners - Polizisten stellen Hotspot-Verbindung, sodass Gerät geortet werden kann

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein 47-Jähriger wurde am Donnerstag (10.07.) Opfer eines Raubes. Der Hagener ging gegen 0.20 Uhr mit seinem Handy in der Hand die Düppelstraße in Richtung Adolfstraße. Ein unbekannter Täter habe ihm dann gewaltsam das Smartphone entrissen und flüchtete in Richtung Adolfstraße.

Zeugen gaben an, dass sich dem Hagener zwei männliche Jugendliche von hinten näherten und ihm das Handy entrissen. Ein Täter sei etwa 1,55-1,60 m groß und schlank gewesen. Er hatte schwarze Haare, trug ein weißes T-Shirt und war zwischen 15 und 16 Jahre alt. Der zweite Täter sei 1,70-1,75m groß gewesen und hatte ebenfalls schwarze, kurze Haare. Er sei schätzungsweise 18 Jahre alt, war schlang und trug ein schwarzes T-Shirt und eine Jeanshose.

Bei Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung berichtete der 47-Jährige, dass er sein Handy orten können, da er noch ein Tablet mit sich führte. Die Beamten ermöglichtem dem Mann mit einer "Hotspot-Verbindung" eine Internetverbindung. Das Smartphone konnte so erfolgreich geortet und in einem Gebüsch in der Dreieckstraße unbeschädigt gefunden werden. Die Polizisten fahndeten im Nahbereich vergeblich nach den Tätern. Zeugen, die Angaben zur Identität der Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei zu melden. (arn)

