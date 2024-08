Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach - Rheinfelden -- Zeugen nach Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gesucht !

Freiburg (ots)

Unfallzeitraum: 17.08.2024, zwischen 12:58 und 13:05 Uhr

Der Geschädigte hatte seinen Pkw am Samstag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Güterstraße in Rheinfelden abgestellt und ging für einige Minuten einkaufen. Als er wieder zurückkam, bemerkte er einen Schaden an der vorderen linken Fahrzeugseite.

Der Schaden an dem Pkw beläuft sich auf etwa 2500,00 Euro.

Den Erkenntnissen der Polizei zufolge wurde der Pkw offenbar innerhalb dieser sieben Minuten durch Verkehrsunfall beschädigt.

Zum Unfallzeitpunkt herrschte reger Einkaufsverkehr, weshalb sich die Polizei Zeugenangaben erhofft.

Hinweise werden rund um die Uhr an das Polizeirevier in Rheinfelden erbeten, Tel. 07623 74040.

PP FR, FLZ / Michael Pannier

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell