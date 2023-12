POL-GF: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei Gifhorn und Stadt Gifhorn

Polizeiinspektion Gifhorn

Im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft von Stadt Gifhorn und Polizei Gifhorn erfolgte am Nachmittag des 12.12.2023 eine gemeinsame Streife in der Gifhorner Innenstadt. Zwei gemischte Teams, also je ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes und je eine Beamtin bzw. ein Beamter der Polizei zeigten zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr in der Fußgängerzone Präsenz. Dort findet aktuell der Weihnachtsmarkt statt, zudem ist durch die neue Beschilderung/ Regelung die Hindenburgstraße im Bereich des Steinwegs für den allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr nicht mehr befahrbar.

Insgesamt wurden fast 50 Autofahrerinnen und Autofahrer gestoppt und auf diese Regelung hingewiesen. Bei dem anschließenden Gang durch die Fußgängerzone wurden zudem einige Radfahrer angehalten und Fahrten mit E-Scootern gestoppt. Dazwischen ergaben sich auf dem Weihnachtsmarkt Gespräche zwischen Besucherinnen und Besuchern sowie den sonst eher ungewohnten Streifenteams. Ergebnis war dabei ein durchweg positives Feedback zu der gemeinsamen Streife.

Fast 50 Autofahrerinnen und Autofahrer, die in so kurzer Zeit von der Polizei belehrt wurden, sind für die Stadt Gifhorn deutlich zu viele. Deshalb soll bei der Beschilderung nachgerüstet werden. An den Verkehrsposten der Beschilderung, die den Beginn der Fußgängerzone ausweisen, sollen gelbe Blinklichter angebracht werde. Zusätzlich wird das Verkehrszeichen "Kreuzung oder Einmündung" + Zusatzzeichen "Verkehrsführung geändert" an beiden Zufahrtsstraßen angebracht. Beides soll die Aufmerksamkeit für das Durchfahrtsverbot der Hindenburgstraße im Bereich des Steinwegs erhöhen.

