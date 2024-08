POL-FR: Lörrach: 13-jährige stürzt schwer mit dem Fahrrad

Freiburg (ots) - Am Freitag, 02.08.2024, gegen 16:30 Uhr, ist eine auffällige Person in Lörrach von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Der 32 Jahre alte Mann soll in der Innenstadt den sogenannten Hitlergruß gezeigt, gegen ein Auto getreten und einen Passanten attackiert haben. Einsatzkräfte der Polizei konnten den Tatverdächtigen am Senser Platz antreffen. Gegen die Ingewahrsamnahme setzte er sich zur Wehr ...

