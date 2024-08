Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unbekannter verunfallt mit gestohlenem Auto

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 02.08.2024, ist ein verunfallter VW Golf an der K 6563 bei Gaiß aufgefunden worden. Dieser war im Bereich des dortigen Auffahrastes zur B 500 von der Straße abgekommen. Der Pkw schlug mit der Front ins Erdreich ein und kam an einer Böschung zum Stehen. Dabei wurde der VW schwer beschädigt. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 6000 Euro belaufen. Der VW war in dieser Nacht in WT-Tiengen entwendet worden. Von den Insassen fehlte jede Spur. Der Polizeiposten Tiengen (Kontakt 07741 8316-0) hat die Ermittlungen übernommen.

