POL-FR: Küssaberg: Motorradfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots) - Höchstwahrscheinlich in der Nacht auf Samstag, 03.08.2024, sind Unbekannte in eine Gaststätte in der Innenstadt von WT-Tiengen eingebrochen. Eine Fensterscheibe war eingeschlagen und das Fenster entriegelt worden. Allerdings fanden sich im Innere keine weiteren Spuren mehr, so dass die Täterschaft womöglich die Gasträumlichkeiten gar nicht betreten hat. Die Gaststätte ist derzeit nicht in Betrieb. ...

