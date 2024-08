Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Essen auf Herd - Bewohner medizinisch versorgt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 04.08.2024, gegen 17:50 Uhr, hat ein Rauchmelder in einer Wohnung eines Hauses in der Bergstraße in Lörrach ausgelöst. Angebranntes Essen auf dem Herd hatte zur Rauchentwicklung in der betroffenen Wohnung geführt. Der 60 Jahre alte Bewohner wurde vom Rettungsdienst versorgt, da er Rauchgas eingeatmet hatte. Sachschaden dürfte keiner entstanden sein. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz.

