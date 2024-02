Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Reisender wird mit gestohlener Fotokamera und Haftbefehl im ICE erwischt

Nürnberg

Am Mittwochabend (21. Februar) hat ein 34-Jähriger keinen gültigen Fahrschein für die Fahrt mit einem ICE vorweisen können. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Beamten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Nürnberg eine zur Fahndung ausgeschriebene Fotokamera fest. Als dann die Abfrage seiner persönlichen Daten im polizeilichen Fahndungssystem einen Haftbefehl ergab, klickten die Handschellen. Die Bundespolizei ermittelt.

Der 34-jährige italienische Staatsbürger fuhr mit dem ICE von München nach Nürnberg und konnte bei der Fahrscheinkontrolle kein gültiges Ticket für die Fahrt - sowie auch keinen Ausweis vorzeigen. Eine Streife der Bundespolizei wurde zur Feststellung seiner Personalien am Bahnsteig in Nürnberg hinzugerufen. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen wurde eine hochwertige Kamera festgestellt. Die Überprüfung im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass dieser Fotoapparat im Wert von ca. 2.000 Euro gestohlen wurde. Weiterhin ergab die Abfrage seiner Personalien, einen noch nicht vollstreckten Haftbefehl. Da er die geforderte Geldstrafe nicht aufbringen konnte, wurde er festgenommen. Die Kamera wurde sichergestellt und der Italiener wurde zur Ableistung der Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg leitete gegen den Mann Ermittlungsverfahren wegen Erschleichens von Leistungen und Diebstahls ein.

