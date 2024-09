POL-PPRP: Einbruch in Blumengeschäft - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagmorgen (03.09.2024) entdeckte ein Zeuge, dass die Ampelanlage an der Kreuzung Schillerstraße / Am Speyerer Tor durch einen Unfall beschädigt wurde. Ein Verursacher ist nicht bekannt, ebenso wenig wie der Unfallzeitpunkt. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den Verursacher geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail ...

