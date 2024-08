Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0530 --Der Mann mit dem goldenen Colt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Woltmershausen, Rechtenflether Straße Zeit: 27.08.2024, 15:50 Uhr

Am Dienstagnachmittag bedrohte ein 19-jähriger Mann einen 35 Jahre alten Mann in Woltmershausen mit einer Schusswaffe. Der Verdächtige konnte von Polizeikräften schnell ermittelt und vorläufig festgenommen werden.

Der 35-Jährige war gegen 15:50 Uhr auf dem Nachhauseweg, als er in der Rechtenflether Straße auf den 19-Jährigen traf, der auf ihn zuging und ihn unmittelbar beleidigte und bedrohte. Den Worten nicht genug, zog der junge Mann aus seinem Hosenbund eine goldene Schusswaffe und drückte die Mündung gegen den Hinterkopf des 35 Jahre alten Mannes. Dabei erfasste er mit der anderen Hand den Kiefer des Mannes und drückte kräftig zu. Hiernach wendete er sich wieder ab und ging in Richtung der Woltmershauser Straße.

Der 35-Jährige verständigte die Polizei. Er erlitt durch das Pressen seines Kiefers leichte Verletzungen. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Verdächtigen schnell ermitteln und an dessen Wohnanschrift antreffen. In der Wohnung des 19-Jährigen konnte die Waffe, eine Schreckschusspistole, aufgefunden und beschlagnahmt werden. Gegen den Mann wurden Strafanzeigen u.a. wegen Bedrohung, Beleidigung und Körperverletzung gefertigt. Die weiteren Ermittlungen, auch zu den Hintergründen, dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell