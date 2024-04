Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Detzeln: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen landwirtschaftlicher Zugmaschine und Motorrad

Freiburg (ots)

Landkreis Waldshut

- Detzeln

Am 27.04.2024 gegen 15.35 Uhr befahren beide Fahrzeugführer die L159 von Lauchringen in Richtung Detzeln. Circa 100 Meter vor dem Ortseingang Detzeln will der 63-jährige Fahrer der landwirtschaftlichen Zugmaschine mit Gülleanhänger nach links abbiegen. Hierbei kommt es zur Kollision mit dem zeitgleich überholenden 53-jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wird durch die Kollision schwer verletzt und verstirbt noch an der Unfallörtlichkeit. Der Unfall wurde durch die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen aufgenommen und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugenhinweise können unter Tel. 07751 8963-0 an die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen gemeldet werden. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0, die Hinweise entgegen.

Stand 07:15 Uhr

FLZ/HS

