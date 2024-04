Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Einbruch bei Recyclingunternehmen in Emmendingen

*Zeugenaufruf*

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen

-Emmendingen

Am Freitag, 26.04.2024, im Zeitraum von ca. 23:00 bis 23:55 Uhr, kam es zu einem Einbruch bei einem Recyclingunternehmen in der Carl-Helbing-Straße. Vermutlich vier unbekannte Täter durchtrennten die Umzäunung zu den Bahngleisen hin und gelangten so auf das Firmengelände. Beim Versuch, die Eingangstüre aufzuhebeln, wurde der Alarm ausgelöst und die Täter flüchteten vermutlich wieder in Richtung der Bahngleise, ohne das Firmengebäude betreten zu haben. Der entstandene Sachschaden auf dem Firmengelände wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Emmendingen nimmt Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Rufnummer 07641/582-0 entgegen.

Stand: 27.04.2024, 04.00 Uhr

FLZ / PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell