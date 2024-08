POL-HB: Nr.: 0529 --Räubertrio überfällt Tankstelle in Obervieland

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Osterholz, OT Osterholz, Elisabeth-Selbert-Straße Zeit: 26.08.2024, 19:30 Uhr Ein 19 Jahre alter Jugendlicher verlor am Montagabend die Kontrolle über einen BMW in Osterholz und kam von der Straße ab. Er und seine beiden Mitinsassen wurden dabei verletzt. Gegen 19:30 Uhr hörten Zeugen in der Elisabeth-Selbert-Straße lautes Reifenquietschen und einen Knall. Weitere Zeugen hatten zuvor ...

