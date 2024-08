POL-HB: Nr.: 0527 --19-Jähriger rast Böschung herunter

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte-West Zeit: 26.08.24 In der Nacht zu Montag drangen Einbrecher in ein Eiscafé und ein Restaurant in Bremen-Mitte ein. In Gröpelingen versuchte wenig später, ein Verdächtiger in mehrere Häuser einzubrechen. In allen Fällen klickten schnell die Handschellen. Der Betreiber des Eiscafés an der Balgebrückstraße erhielt in der Sonntagnacht gegen 01.20 Uhr einen Einbruchalarm auf sein ...

