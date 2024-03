Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Betrunkene Autofahrerin fällt gleich zwei Mal in einer Nacht auf

Saarlouis (ots)

In den frühen Morgenstunden des 23.03.2024 ging der Polizeiinspektion Saarlouis innerhalb weniger Stunden eine betrunkene Autofahrerin gleich zwei Mal ins Netz. Die 50-jährige geriet zunächst gegen 00:40 Uhr in eine allgemeine Verkehrskontrolle, in der ihre deutliche Alkoholisierung festgestellt werden musste. Es folgte eine Blutprobe auf der Dienststelle und die Einleitung eines entsprechenden Ermittlungsverfahrens. Davon ließ sich die Frau offenbar nicht beirren. Nur wenige Stunden später, gegen 02:15 Uhr, fiel dieselbe Frau in Wadgassen erneut auf, indem sie mit dem gleichen Auto an der Polizeistreife vorbeifuhr, die sie bereits zuvor kontrollierte. Es folgte erneut eine Blutprobe auf der Dienststelle und die Einleitung eines zweiten Ermittlungsverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Frau durfte im Anschluss die Dienststelle verlassen - dieses Mal jedoch ohne ihren Fahrzeugschlüssel. Dieser wurde sichergestellt.

