POL-HB: Nr.: 0525--Keine gute Nacht für Einbrecher in Bremen

Ort: Bremen-Mitte-West Zeit: 26.08.24

In der Nacht zu Montag drangen Einbrecher in ein Eiscafé und ein Restaurant in Bremen-Mitte ein. In Gröpelingen versuchte wenig später, ein Verdächtiger in mehrere Häuser einzubrechen. In allen Fällen klickten schnell die Handschellen.

Der Betreiber des Eiscafés an der Balgebrückstraße erhielt in der Sonntagnacht gegen 01.20 Uhr einen Einbruchalarm auf sein Mobiltelefon. Hier konnte er einen Mann vor dem Terrassenfenster erkennen. Die daraufhin alarmierten Einsatzkräfte konnten den Eindringling noch in Tatortnähe stellen. In unmittelbarer Nähe wurden an einer weiteren Hauseingangstür Einbruchsspuren festgestellt. Der 25 Jahre alte Tatverdächtige ist bereits mehrfach mit gleichgelagerten Taten in Erscheinung getreten. Er wurde festgenommen.

Nur 20 Minuten später konnte ein Einbrecher in einem Burgerladen an der Parkallee auf frischer Tat gefasst werden. Anwohner hatten zuvor laute Geräusche gehört und die Polizei alarmiert. Der Eindringling hatte sich über eine Terrassentür Zutritt verschafft und sich vor den Einsatzkräften im Lokal versteckt. Für den 35-Jährigen klickten ebenfalls die Handschellen.

In Gröpelingen versuchte ein Einbrecher die Eingangstüren von mindestens vier Mehrparteienhäuser an der Seewenjestraße aufzuhebeln. Nach einem Einbruch in einen Keller verließ er das Haus und versuchte, über den Hinterhof zu fliehen. Anwohner riefen über den Notruf die Polizei und der Verdächtige konnte von alarmierten Einsatzkräften gestellt werden. Kurz zuvor warf der 29-Jährige Aufbruchwerkzeug wie Schraubendreher und Meißel weg.

Die Polizei lobt ausdrücklich das Verhalten der Zeugen. Beobachten Sie eine Straftat, bringen Sie sich nicht in Gefahr. Rufen Sie die Polizei unter 110, bleiben Sie am Telefon und beschreiben Sie, was Sie beobachten.

