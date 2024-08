POL-HB: Nr.: 0522 --Polizei sucht Zeugen nach Raubtaten

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Kornstraße und Bremen-Mitte, OT Altstadt, Präsident-Kennedy-Platz / Bgm.-Mevissen-Weg Zeit: 24.08.2024, 17:35 Uhr und 24.08.2024, 23:30 Uhr

Am Samstagnachmittag und in der Nacht zu Sonntag ereigneten sich in der Neustadt und in der Mitte zwei Raubtaten. Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen.

Gegen 17:35 Uhr lief eine 56-Jährige nach dem Einkaufen durch die Kornstraße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Hausnummer 230 riss ein bislang Unbekannter ihr die Goldkette vom Hals und flüchtete mit einem Komplizen in die Straße Im Grünen Winkel. Die Räuber werden als junge Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren beschrieben. Ein Täter hatte laut der Frau helle Haut und schwarze, lockige Haare und war mit einem hellen T-Shirt bekleidet. Der zweite Mann wird als Schwarzer mit schwarzen Haaren beschrieben.

Um ca. 23:30 Uhr sammelte ein Mann Pfandflaschen in den Wallanlagen. Im Bereich des Präsident-Kenny-Platzes wurde er auf arabischer Sprache von einer vierköpfigen Personengruppe angesprochen und zur Herausgabe seiner Sachen aufgefordert. Hierbei wurde ihm von einem der Täter ein Messer vorgehalten, während zwei weitere ihn festhielten und seine Bekleidung durchsuchten. Sie raubten ihm sein Smartphone, Bargeld und eine Tasche mit Bekleidung. Der Vierte trat und schlug dem 54-Jährigen mehrfach gegen Oberkörper und Kopf, wobei dieser jedoch unverletzt blieb. Die Männer flüchteten in Richtung der Straße Fedelhören. Der Räuber mit dem Messer wird als 20 bis 25-jähriger, ca. 180 cm großer Mann mit dunklem Teint und schwarzen Haaren beschrieben. Er trug bei der Tat eine beige Jacke, blaue Jeans und Adidas Schuhe. Seine Mittäter werden ebenfalls auf 20 bis 25 Jahre geschätzt, zwei davon ca. 180 cm groß, einer ca. 165 cm. Sie trugen als Oberbekleidung eine blaue Jacke, einen blauen Pullover bzw. einen gelben Pullover.

Die Polizei hat Spuren gesichert und Ermittlungen wegen Raubes und schweren Raubes aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0421 / 362 - 3888 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

