POL-HB: Nr.: 0521 --Christopher Street Day in Bremen--

Ort: Bremen-Mitte, Altstadt, Steintor, Bahnhofsvorstadt Zeit: 24.08.2024

Am Samstag fand in der Bremer Innenstadt der Christopher Street Day statt. Bei Aufzug und Feierlichkeiten kamen ca. 23.000 Menschen zusammen. Es kam zu Verkehrsbehinderungen und wenigen Zwischenfällen.

Der diesjährige Christopher Street Day verlief überwiegend friedlich und ausgelassen. Insgesamt waren schätzungsweise bis zu 23.000 Menschen bei dem Mix aus Demonstrationsaufzug und Partys in der Innenstadt unterwegs. Neben umfangreichen Verkehrs- und Schutzmaßnahmen war nur in wenigen Fällen polizeiliches Einschreiten erforderlich. So kam es am Vormittag und am Abend in zwei Fällen zu Beleidigungen und einer Bedrohung zum Nachteil von Teilnehmenden des CSD aus queerfeindlichen Gründen. Ebenso wurden am Abend Einsatzkräfte beleidigt. Polizisten konnten in allen Fällen Tatverdächtige stellen und fertigten Strafanzeigen. Eine erheblich alkoholisierte Person musste nach Streitigkeiten mit anderen Teilnehmenden zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden, hier wird strafrechtlich relevantes Verhalten geprüft.

