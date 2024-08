POL-HB: Nr.: 0519--Polizei beendet illegales Glücksspiel

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Sebaldsbrück, Sebaldsbrücker Heerstraße Zeit: 23.08.24, 00.50

Ein 55 Jahre alter Mann steht im Verdacht, in einer Spielothek in Sebaldsbrück illegale Glücksspiele veranstaltet zu haben. Gegen drei weitere Tatverdächtige wird ebenfalls ermittelt.

Aufgrund eines Verdachts des unerlaubten Glücksspiels wurde die Polizei in der Nacht zu Freitag in der Spielhalle an der Sebaldsbrücker Heerstraße vorstellig. In dem Lokal befanden sich neben dem 55-jährigen Verantwortlichen noch 17 weitere Besucher. An einem Tisch wurde offensichtlich zu viert Poker mit hohen Geldeinsätzen gespielt. Die Einsatzkräfte entdeckten entsprechende Geldbündel sowie Spielkarten. Es wurden Beweismittel wie Bargeld und Mobiltelefone beschlagnahmt. Gegen eine anwesende Person bestand ein Abschiebehaftbefehl. Der Mann wurde festgenommen.

Die Polizei ermittelt gegen den 55-Jährigen und seine drei Mitspieler im Alter von 33, 45 und 51 Jahren wegen illegalen Glücksspiels. Wer ohne behördliche Erlaubnis gewerbsmäßig öffentlich ein Glücksspiel veranstaltet oder die Einrichtungen hierzu bereitstellt, wird mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.

