Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, Liptingen) Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Emmingen-Liptingen, Liptingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen an der Einmündung der Neuhauser Straße auf die Tuttlinger Straße ereignet hat, ist ein Motorradfahrer gestürzt und hat sich Verletzungen am rechten Fuß zugezogen. Der 43-jährige Biker fuhr kurz vor 07.30 Uhr mit einer 600er Suzuki auf der bevorrechtigten Tuttlinger Straße ortsauswärts in Richtung Einmündung zur Bundesstraße 14. Zeitgleich näherte sich eine 33-Jährige mit einem Seat Leon auf der untergeordneten Neuhauser Straße der Einmündung zur Tuttlinger Straße und tastete sich langsam in diese hinein. Der Motorradfahrer ging davon aus, dass die Autofahrerin direkt vor ihm einbiegen werde, erschrak und kam so zum Sturz. Zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen war es nicht gekommen. Eintreffende Rettungskräfte brachten den 43-Jährigen mit Verdacht einer Fraktur am rechten Fuß in eine Klinik. Am gestürzten Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.

