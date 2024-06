Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen-Bargen - Mauenheim, Radweg L 225, Lkr. Konstanz) 70-jährige Fahrerin eines E-Bikes bei Sturz schwer verletzt

Engen-Bargen - Mauenheim, Radweg L 225, Lkr. Konstanz (ots)

Am Dienstagnachmittag hat sich eine Fahrerin eines E-Bikes bei einem Sturz auf dem entlang der Landesstraße 225 verlaufenden Radweg zwischen Bargen und Mauenheim schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau fuhr gegen 13.30 Uhr mit ihrem E-Bike von Bargen in Richtung Mauenheim. In einer Kurve mit Gefälle geriet die Frau auf ein durch den vergangenen Regen verschmutztes Teilstück des Radweges, kam hierbei ins Rutschen und stürzte. Bei dem Sturz zog sich die 70-Jährige eine schwere Schulterverletzung zu und musste mit einem eintreffenden Rettungswagen in eine Klinik nach Singen gebracht werden. Die beim Unfall in der Folge eingesetzte Feuerwehr der Abteilungen Immendingen und Mauenheim säuberte den verschmutzten Radweg.

