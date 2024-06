Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer und Sozius bei Sturz verletzt (18.06.2024)

Singen (ots)

Ein Motorradfahrer und sein Sozius sind am Dienstagabend auf der Kreuzung Freiheitstraße/Erzbergerstraße gestürzt und dabei verletzt worden. Im Rahmen eines "Fancorsos" fuhr der 51-Jährige mit einer Honda und einem 33 Jahre jungen Mitfahrer auf der Freiheitstraße in Richtung Hauptstraße. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich zur Erzbergerstraße beschleunigte der 51-Jährige seine Maschine, woraufhin er die Kontrolle und das Gleichgewicht verlor und zu Fall kam. Beide Männer schlitterten in der Folge über den Asphalt, wodurch sie Verletzungen erlitten. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An der Honda entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

