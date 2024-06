Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden bei Auffahrunfall auf der Europastraße (18.06.2024)

Konstanz (ots)

Insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstagmittag auf der Europastraße/Kreuzung Gartenstraße ereignet hat. Ein 65-jähriger VW Passatfahrer erkannt den an der Kreuzung vor ihm wartenden Smart eines 33-Jährigen zu spät und prallte in das Heck des Wagens. An beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von je rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell