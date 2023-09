POL-GI: Widerstand geleistet + Mehrere Einbrüche - Einbrecher flieht + Autoaufbrüche + Unfallfluchten

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen: Widerstand geleistet

Im Rahmen eines Einsatzes nach Streitigkeiten in einem Haus in der Grünberger Straße griff ein Beteiligter einen 55-jährigen Polizeibeamten plötzlich und unvermittelt an. Der 24-Jährige versuchte den Beamten zu packen, zudem schlug und trat er in Richtung des Schutzmanns. Der Polizist der Polizeistation Gießen Nord konnte dem Angriff ausweichen und den Schläger festnehmen. Dieser erlitt dabei leichte Verletzungen, der Beamte blieb unverletzt. Gegen den Angreifer leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.

Gießen: Mehrere Geschäftseinbrüche

Bargeld erbeuteten Einbrecher in der Dammstraße. Vermutlich kletterten sie hierzu am Mittwoch (20.09.2023) gegen 15.00 Uhr durch ein geöffnetes Fenster eines Friseursalons und flüchteten mit mehreren Hundert Euro Beute.

Ein weiterer Friseursalon in der Sonnenstraße hat ebenfalls einen Einbruch zu beklagen. Unbekannte gelangten nach derzeitigen Erkenntnissen durch das Treppenhaus in das Innere der Räume und erbeuteten Bargeld sowie einen E-Scooter. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag (21.09.2023), 21:00 Uhr und Freitag, 09:30 Uhr.

In der unteren Bahnhofstraße drangen Unbekannte in ein Restaurant ein. Auch hier klauten sie Bargeld. Der Zeitraum, in dem der Einbruch stattfand, steht bislang nicht genau fest, bemerkt wurde die Tat am Freitagmorgen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0641 7006-6555 zu melden.

Gießen: Versuchte Wohnungseinbrüche - Einbrecher flieht

Am Samstag (23.09.2023) gegen 06.30 Uhr rissen Geräusche Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Ringallee aus dem Schlaf. Ein Unbekannter versuchte demnach, sich durch ein Fenster Zugang zum Schlafzimmer einer Wohnung zu verschaffen. Er brach den Einbruchversuch ab und flüchtete unerkannt, eine Beschreibung konnte nicht abgegeben werden.

In der Crednerstraße versuchte ein Unbekannter ebenfalls in eine Wohnung einzudringen. Hierzu schmiss er am Samstag (23.09.2023) gegen 00.10 Uhr einen Stein gegen ein Fenster. Eine aufmerksame Zeugin hatte zwischenzeitlich die Polizei informiert, kurz vor Eintreffen floh der unbekannte Mann jedoch in Richtung der Frankfurter Straße. Der Tatverdächtige wurde als 20 bis 30 Jahre alt, dünn und ca. 170 cm groß beschrieben. Er hatte ein nordafrikanisches Erscheinungsbild, dunkle Haare sowie einen dunklen, lückenhaften Bart. Er trug einen dunkelblauen Windbreaker, eine kurze schwarze Sporthose und hatte einen weißen Verband an der rechten Hand. Wer kennt den Mann? Wem ist der Unbekannte ebenfalls aufgefallen? Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-6555.

Gießen: Autoaufbrüche

Am Donnerstag, 21.09.2023 parkte ein Audifahrer zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr am Brandplatz. In dieser Zeit schnitt ein Unbekannter das Dach des Cabriolets auf und klaute aus dem Fahrzeug ein Brillenetui.

Gleich drei Autos brachen Unbekannte in der Straße "Stolzenmorgen" in Tiefgaragen auf. Einen Reisekoffer der Marke "travellite" erbeuteten sie aus einem weißen Pkw. Zwischen Samstagabend (23.09.2023), 22.30 Uhr und Sonntagmittag, 12.30 Uhr, schlugen sie dazu eine Scheibe des Mercedes ein.

Zwischen Samstag, 20.00 Uhr und Sonntag, 12.00 Uhr machten sich die Autoaufbrecher auch an einem blauen Audi zu schaffen. Die Unbekannten schlugen eine Scheibe ein, nahmen jedoch nichts aus dem Auto mit.

Aus einem Peugot klauten Unbekannte nach Einschlagen einer Scheibe ein sogenanntes "Rescue Tool" und eine Taschenlampe. Das Auto stand zwischen Samstag, 19.30 Uhr und Sonntag, 14.00 Uhr in der Tiefgarage.

Fernwald/B457: Rotes Auto fährt nach Unfall weg

Am Donnerstag (21.09.2023) befuhren ein roter Seat und ein grauer Mitsubishi gegen 16.35 Uhr die Bundesstraße 457 in Richtung Gießen. Nahe der Auffahrt zur Autobahn 5 kam es nach derzeitigen Erkenntnissen durch ein plötzliches Einscheren eines roten, SUV-ähnlichen Autos zu Bremsmanöver und letztlich zum Unfall des Seats und des Mitsubishis. Der genaue Hergang ist nicht abschließend geklärt. Der Unfallbeteiligte im roten Fahrzeug fuhr anschließend davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Am Steuer soll ein Mann mit dunklem Haar gesessen haben.

Die Ermittler suchen Zeugen des Unfalls und bitten um Hinweise unter 0641 7006-3555.

Gießen: Schild und Fahrrad beschädigt

Im Zeitraum zwischen Samstag (16.09.2023), 22.00 Uhr und Sonntag, 03.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter ein Straßenschild in der Wetzsteinstraße, vermutlich beim Rangieren. Ein an den Mast angeschlossenes Fahrrad wurde ebenfalls beschädigt. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Verursacher davon und hinterließ einen Schaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641 7006-3755.

Gießen: Wahlplakat beschädigt

In der Robert-Sommer-Straße setzten Unbekannte am Samstag (23.09.2023) ein Wahlplakat in Brand. Ein Zeuge beobachtete gegen 20.40 Uhr, wie zwei Personen, davon eine mit rotem Kapuzenpulli, das an einem Laternenmast befestigte Plakat beschädigten und anschließend flüchteten. Die Feuerwehr löschte das Plakat. Zeugen werden gebeten, sich unter 0641 7006-6555 bei der Polizei zu melden.

