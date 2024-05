Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Zeugen nach Einbrüchen und Diebstahl gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde auf der Waldthausenstraße ein Quad gestohlen. Das graue Quad hat ein BOT-Kennzeichen und war in der Nähe eines Wohnhauses geparkt. Der Diebstahl muss zwischen 21 Uhr am Abend und 6.30 Uhr am nächsten Morgen passiert sein.

Auf der Dinslakener Straße wurde ein Eierautomat aufgebrochen. Die unbekannten Täter hebelten den Automaten in der Nacht auf Montag, vermutlich gegen 1 Uhr, auf und nahmen unter anderem die Geldkassette mit. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und/oder Hinweise geben können.

Dorsten:

Auf der Marler Straße sind unbekannte Täter am Wochenende in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie schlugen ein Kellerfenster ein, um sich Zugang zu verschaffen. Zuvor hatten die Einbrecher offenbar auch an Fenstern und der Haustür versucht, diese aufzuhebeln, was aber nicht gelang. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Kleingeld aus der Küche gestohlen. Der Einbruch wurde am Sonntagnachmittag bemerkt, die Tat selbst kann seit Freitagabend passiert sein.

Haltern am See:

Auf der Flaesheimer Straße wurde am Sonntag - zwischen 12 und 17 Uhr - in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter durchsuchten das gesamte Haus. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

