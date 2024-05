POL-RE: Herten: Fahrradunfall auf der Ewaldstraße

Recklinghausen (ots) - An der Straße Am Brauturm wurde am frühen Sonntagabend eine 13-Jährige aus Dorsten angefahren und verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 24-Jähriger aus Dorsten mit einem Kleinkraftrad (Mofa) auf dem Geh- und Radweg der Hervester Straße unterwegs. Im Bereich Am Brauturm kam es gegen 18 Uhr zum Zusammenstoß mit der 13-jährigen ...

