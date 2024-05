Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 10.05.2024 - 12.05.2024

Hildesheim (ots)

(bru)Taschendiebstähle in Elze

Am Samstag, 11.05.2024, kommt es in Elze, Sehlder Straße, in einem dortigen Supermarkt im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr zum Diebstahl einer Geldbörse. Die Geldbörse wird einer 67-jährigen Elzerin aus ihrer umgehängten Tasche von derzeit unbekannten Tätern entwendet, während sie im Supermarkt einkauft. Neben persönlichen Papieren befand sich auch eine geringe Menge Bargeld in der Geldbörse.

Zu einem weiteren Taschendiebstahl ist es am 10.05.2024 in einem Supermarkt in der Schmiedetorstraße in Elze gekommen. Hier wurde einer 79-jährigen Elzerin im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr während des Einkaufens ebenfalls die Geldbörse entwendet. Die unbekannten Täter erbeuteten hier ebenfalls einen geringen Bargeldbetrag sowie persönliche Papiere der Geschädigten.

Kennzeichendiebstahl in Gronau OT Rheden Im Tatzeitraum vom 09.05.2024, 19.00 Uhr bis 10.05.2024, 09.00 Uhr, entwenden bislang unbekannte Täter in Gronau OT Rheden in der Straße Südring von einem abgestellten Pkw Hyundai beide Kennzeichen.

Zeugen, die zu den o.a. Sachverhalten Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

Ladendiebstahl in Gronau

Am 11.05.2024 bemerkt eine Angestellte eines Supermarktes in der Bethelner Landstraße gegen 08.00 Uhr, dass eine männliche Person den Markt mit einer Palette (15 Gläser) einer bekannten Schokoladencreme verlässt, ohne die Ware vorher ordnungsgemäß zu bezahlen. Der Täter, ein 28-jähriger Gronauer, wird von einem Marktangestellten verfolgt und durch die verständigte Funkstreifenbesatzung des PK Elze in der Straße Hoher Escher angetroffen. Das Diebesgut wurde sichergestellt, den Täter erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

