Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld- Versuchter Einbruch in Imbiss

Hildesheim (ots)

ALFELD (cmü). Am 11.05.2024 stellten die Betreiber eines Imbisses in der Alfelder Straße ,,Auf der Hackelmasch" Einbruchsspuren an einer Tür des Lokals fest. In das Innere des Lokals wurde allerdings nicht eingedrungen und demnach auch nichts entwendet. Die Tat dürfte sich zwischen dem 10.05.2024 21:00 Uhr und dem 11.05.2024 11:00 Uhr ereignet haben. Die Polizei sucht Zeugen, die im Umfeld des Imbisses verdächtige Personen, oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05181 8073 0 entgegengenommen.

