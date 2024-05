Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf - Gefährdung im Straßenverkehr

Hildesheim (ots)

Alfeld 12.05.2024 bra:

Am 11.05.2024 um 20:20 Uhr wurde der Polizei ein Mercedes Oldtimer in grün gemeldet, welche auf der Bundesstraße 3 Schlangenlinien fahren und des Öfteren in den Gegenverkehr geraten würde. Außerdem habe die Fahrzeugführerin das Rotlicht einer Ampel missachtet. Bei Anhalten des Fahrzeuges durch die Polizei, fuhr die Fahrzeugführerin über den Gehweg bis die Beamten die Fahrt beenden konnten. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten keinerlei Alkohol- oder Drogenbeeinflussung fest. Allerdings zeigte die Fahrzeugführern aufgrund ihres Alters erhebliche geistige und körperliche Mängel. Da sie das Fahrzeug von Hannover bis nach Alfeld führte ist es nicht auszuschließen, dass andere Verkehrsteilnehmer durch die Fahrweise behindert wurden. Sollte dies so sein, bittet die Polizei Alfeld sich zu melden. Der Fahrzeugführerin wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Zeugen melden sich bitte an:

Polizeikommissariat Alfeld

Ravenstraße 8 31061 Alfeld Telefon: 05181/8073-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell