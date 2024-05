Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf zu einer Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Am 08.05.2024, um 15:25 Uhr, rangierte ein weißer Transporter in Duingen im Ortsteil Coppengrave. Dabei fuhr er in der Landstraße 27 rückwärts gegen eine Grundstücksmauer. Hierdurch wurden diverse Holzpfähle und Steinpfosten beschädigt. Im Anschluss entfernte sich das Fahrzeug, ohne eine Meldung beim Eigentümer oder der Polizei abzugeben, von Unfallort. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 2000EUR.

Die Polizei sucht Zeugen die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05181/8073-0 entgegengenommen.

