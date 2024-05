POL-HI: Diebstahl eines Wahlplakats u. Sachbeschädigung

Hildesheim (ots) - Bockenem (fri): Am 10.05.2024 touchiert ein bislang unbekannter Verkehrsunfallverursacher in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr den linken Außenspiegel eines im Schlangenweg in Bockenem geparkten PKW VW Golf. Anschließend entfernt sich der unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen. ...

