Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Hildesheim (ots)

Algermissen- Pestalozzistraße (boe.) Nach den Feierlichkeiten zum Himmelfahrtstag ist es in den Abendstunden am 09.05.24, um ca. 21:10 Uhr, zu einer Körperverletzung gekommen. Hierbei hat das Opfer eine Wunde an der Oberlippe davongetragen, die genäht werden musste. Weiterhin wurde vermutlich durch den Sturz ein PKW beschädigt. Hierzu ist weder das Kennzeichen, noch der Geschädigte/ die Geschädigte bislang bekannt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

