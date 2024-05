POL-HI: Harsum (kla) Diebstahl aus Verkaufswagen

Hildesheim (ots) - Alfeld 12.05.2024 bra: Am 11.05.2024 um 20:20 Uhr wurde der Polizei ein Mercedes Oldtimer in grün gemeldet, welche auf der Bundesstraße 3 Schlangenlinien fahren und des Öfteren in den Gegenverkehr geraten würde. Außerdem habe die Fahrzeugführerin das Rotlicht einer Ampel missachtet. Bei Anhalten des Fahrzeuges durch die Polizei, fuhr die Fahrzeugführerin über den Gehweg bis die Beamten die Fahrt ...

mehr