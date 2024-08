Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0518 --Mann mit Armbrust beschossen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Osterholz, OT Ellener Feld, Osterholzer Heerstraße Zeit: 23.08.2024, 19:00 Uhr

Ein 42 Jahre alter Mann wurde am Donnerstagabend in Osterholz durch den Pfeil einer Armbrust getroffen. Einsatzkräfte aus Niedersachsen stellten noch am Abend zwei Verdächtige in Achim.

Ungefähr um 19:00 Uhr meldeten Zeugen den verletzten Mann auf dem Osterholzer Friedhof. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden kurz darauf den 42-Jährigen, der gerade von Ersthelfern betreut wurde. Er hatte ein blutende Wunde am Rücken und konnte gegenüber den Polizisten angeben, dass er kurz zuvor von einer Frau mit einer Armbrust beschossen wurde. Außerdem habe ihn ein Mann mit einem Hammer attackiert. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, seine Verletzung war nicht lebensgefährlich. Die Einsatzkräfte sicherten den Bereich ab und es wurden umgehend groß angelegte Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die schlussendlich erfolgreich waren: Zivile Einsatzkräfte der Polizei Niedersachsen stellten eine 42 Jahre alte Frau und ihren 50 Jahre alten Ehemann gegen 21:30 Uhr in Achim. Auf dem Friedhof wurden erste Zeugen befragt und Spuren gesichert, außerdem fanden die Einsatzkräfte den Pfeil einer Armbrust. Das Ehepaar wurde vorläufig festgenommen und soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Nach ersten Erkenntnissen waren sich beide Tatverdächtige und der verletzte 42-Jährige bekannt.

Die Mordkommission der Polizei Bremen und die Staatsanwaltschaft Bremen haben die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen und suchen weitere Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen. Weitere Presseauskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Bremen.

